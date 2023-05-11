SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF Başkanı Büyükekşi'den, Karbel Karaköprü Belediye Spor'a ziyaret

TFF Başkanı Büyükekşi'den, Karbel Karaköprü Belediye Spor'a ziyaret

11.05.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, alt yapı ziyaretleri kapsamında 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile birlikte TFF 3. Lig kulüplerinden Karbel Karaköprü Belediye Spor'u ziyaret etti.

TFF Başkanı Büyükekşi'den, Karbel Karaköprü Belediye Spor'a ziyaret

Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin kulüp binasında gerçekleşen ziyaretine, Karbel Karaköprü Kulübü Başkanı Mustafa Aslan, Karbel Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Mustafa Aslan'dan kulüp hakkında bilgi aldıktan sonra Karaköprü Belediye Spor takımı oyuncuları ile de tanışıp sohbet etti. Başkan Büyükekşi, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off oynamayı garantileyen Karbel Karaköprü Belediye Spor'a 2. Lig'e yükselme yolunda başarılar diledi.

c05550b353ff4d3db91e1028cb392d29

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'nin 'Omuz Omuza' kampanyası için gösteri maçında ünlüler geçidi!TFF'nin 'Omuz Omuza' kampanyası için gösteri maçında ünlüler geçidi!
Galatasaray'ın gündemindeydi! 2026 yılına kadar imzayı attı!Galatasaray'ın gündemindeydi! 2026 yılına kadar imzayı attı!
''F.Bahçeliler, G.Saray kazansın istiyor''''F.Bahçeliler, G.Saray kazansın istiyor''
Anahtar Kelimeler:
tff ab türkiye futbol federasyonu ust erden

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir!

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir!

İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!

İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.