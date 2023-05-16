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TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futbolu için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek çok önemli

16.05.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek" dedi.

TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futbolu için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek çok önemli

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Altyapı Akademileri Projesi' kapsamında altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretleri kapsamında Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi'yi ve beraberindekileri, kulüp tesislerinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Başkan Otyakmaz ve altyapı koordinatörü Murat Dizdar'dan bilgi aldı. Ziyarette konuşan Büyükekşi, Demir Grup Sivasspor'un 3 sezondur üst üste Avrupa'ya gitmesinden dolayı tebrik ederek, ülke puanına önemli katkılar sağladığını söyledi.

"KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZA DÖNEBİLMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye Futbol Federasyonu olarak akademi projesini önemsediklerini belirten Büyükekşi, "Kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Sivas'a geldik. Sivasspor'un çok güzel tesisleri var. Akademi konusunda da birçok kulüpten daha önce yol almışlar. Bu güzel tesislerde yetenekli oyuncuları var. Türk milli takımına her yıl çeşitli yaş kategorilerinde 13-14 tane oyuncu veriyorlar. Sivasspor'a hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum. Akademi projesi için de yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek. Bu konuda Sivasspor bir adım önde" dedi.

OTYAKMAZ: PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, Büyükekşi'nin kulüplerin sorunlarını yakından bildiğini belirterek, "Biz de baştan beri kendisine destek veriyoruz. Uzun vadeli projelerinde de kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Bütün tesisleri yerinde görmek gibi güzel bir uygulaması var. Sivas'a geldiği için kendisine şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu.

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