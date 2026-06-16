TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nda Fatih Terim'e tepki: "Hiç yakıştıramadım, kimden hesap soracaksın?"

Türkiye'nin Dünya Kupası'na yaptığı tatsız başlangıç ülkede ve dünyada geniş yer buldu. Bazı isimler millileri eleştirirken, bazıları da şansımızın devam ettiğini vurguladı.

"ÜZÜLMEYİ DE SEVİNMEYİ DE TURNUVADAN SONRAYA BIRAKMALIYIZ"

Deneyimli futbol adamı Fatih Terim de YouTube kanalında yaptığı programda değerlendirmelerde bulundu. Terim konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın bir bölümünde, "Üzlümeyi de sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var onların da cevabı hazırdır. Kazanırsan ödüllenirsin kaybedersen bedelini ödersin. Bunu bilmeyen ne futbolcu ne başkan ne teknik adam vardır ne yönetici vardır. Bazen yanlış bilinen doğruları, doğru bildikleri yanlışları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN TERİM'E TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fatih Terim'in bu sözleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

"YAKIŞTIRAMADIM, KİMDEN HESAP SORACAKSIN?"

"Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının son paragrafına kadar teşekkür ediyorum ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü “gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız” demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine"