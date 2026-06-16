Dünya Kupası ilk maçlarında Avrupa takımları döküldü! İspanya bile hüsrana uğradı

Tüm dünya 2026 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Milyonlarca futbolsever maçları büyük bir heyecan ile takip ederken, ilk maçların büyük bir bölümü oynandı.

AVRUPA TAKIMLARI HÜSRANA UĞRADI

Şimdiye kadar birçok sürprizin yaşandığı Dünya Kupası'nda Avrupa takımları hüsrana uğradı. Şu ana kadar sahne alan 10 Avrupa takımından sadece 3'ü galibiyet alabildi.

Güney Kore karşısında etkisiz bir oyun oynayan Çekya karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bosna Hersek ise iyi mücadele ettiği Kanada maçında Larin'in golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sonuçlandı.

İSVİÇRE VE HOLLANDA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Katar karşısında açık ara favori gösterilen İsviçre de aradığını bulamadı ve 1-1'lik beraberlikle yetindi. En dikkat çeken sonuçlardan biri ise Hollanda - Japonya karşılaşmasında yaşandı. Güçlü ekibi karşısında geri adım atmayan Japonya maçı 2-2 bitirmeyi başardı ve 1 puanı hanesine yazdı. Belçika ile Mısır arasındaki maç ise 1-1'lik skorla sonuçlandı.

MİLLİLERİMİZ TATSIZ BAŞLADI

Millilerimiz de turnuvaya istediği gibi başlayamayan Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. Avustralya karşısında etkisiz bir performans gösteren Türkiye sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ YEŞİL BURUN ADALARI YAPTI! İSPANYA'DAN PUANI ALDILAR

En büyük sürpriz ise İspanya - Yeşil Burun Adaları maçında yaşandı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, son Avrupa Şampiyonu İspanya'dan bir puanı almayı bildi. Büyük bir beğeni toplayan Yeşil Burun Adaları ise ilk maçların ardından en çok konuşulan takımlar arasına adını yazdırdı.

GALİBİYET ALAN 3 TAKIM

Avrupa'da yüzü gülen 3 takım var. Bunlar İskoçya, Almanya ve İsviçre. Haiti karşısında 1-0'lık galibiyetle ayrılan İskoçya kupaya 3 puan ile başladı. Almanya ise zayıf rakibi Curaçao karşısında 7-1'lik galibiyet aldı. İsviçre ise Tunus'u 5-1'lik skorla geçti.