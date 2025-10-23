SPOR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Kavak, FIFA komitelerine seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi’ne seçildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre’nin Zürih şehrindeki son toplantısında futbol yönetimi ve turnuvalarla ilgili önemli kararlar aldı.

Paydaş katılımı artırmayı ve futbolun geleceğini daha kapsayıcı, istikrarlı ve barış temelli bir zeminde inşa etmeyi hedefleyen FIFA’nın yeni komitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi’ne seçildi. Komitelerin 2025-2029 dönemi için oluşturulduğu ifade edildi.Kaynak: İHABu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

