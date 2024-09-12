TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli açıklamalar!

İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venezie Sarayı'nda, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve davetliler katıldı.

''YARIM KALMIŞ İŞİMİZİ DÜNYA KUPASI'NDA TAMAMLAYACAĞIZ''

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Millet olarak ve kültür olarak yakınız. Futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptı, yarım kalmış işimizi hocamızla beraber Amerika'ya gidip inşallah Dünya Kupası'nda tamamlayacağız. Büyükelçi, 'İzmir'deki İzlanda maçı güzeldi' dedi, galibiyetten sonra bu gece ayrı bir zevk verdi. İnşallah birlikte düzenleyeceğimiz EURO 2032’de finali Türkiye ve İtalya oynar, dostluk kazanır." şeklinde konuştu.

''EURO 2024'TE BİRLİK OLMUŞ BİR TAKIM İZLEDİK''

Açılış konuşmalarının ardından Vincenzo Montella ve Daniele Santarelli'nin konuk olduğu panele geçildi.

Vincenzo Montella, EURO 2024'te anlatılması zor duygular yaşadığını aktararak, "Avrupa ve dünya şampiyonasına futbolcu olarak katıldım ama teknik adam olarak bulunmak da bambaşkaydı. Mandela’nın söylediği bir şey okumuştum, spor dünyayı birleştirme gücüne sahip. Spor bir ihtiyaç, halkları bilmeden birleştiriyor. Gençlere ulaşmanın da en kısa yolu. Avrupa Şampiyonası çok eğlenceliydi, acı da çektik, ağladık da ama hiç pişmanlık yaşamadık. EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik. Bu teknik direktör olarak benim için büyük gurur kaynağı."

''BU BENİM KARAKETİRİMİ DE YANSITIYOR...''

İçine kapanık bir karakter olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Yargılanacağınızı bildiğiniz zaman tamamen kendiniz olmak kolay değildir, bu benim karakterimi de yansıtıyor ama profesyonel olarak yargılandığınız, eleştiriler aldığınız zaman içine kapalı bir insanım diyebiliriz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kamuya açık ortamlarda çok kendim olamıyorum. Rahat olduğumuz zaman kendim olabiliyorum." ifadelerini kullandı.

''BU BİZİ YARALADI AMA...''

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, olimpiyatlarda madalyaya çok yaklaştıklarını belirterek "Çok yaklaşmıştık, madalyayı kazanmak herkes ister. Milli takım için iyi bir deneyimdi, şimdi bir sonraki olimpiyata hazırlanmak için 4 yılımız var. Madalyaya yaklaştık, bu bizi yaraladı ama bu acıyı hissedersek Los Angeles’ta daha başarılı oluruz. Olimpiyatları hak edersiniz ve sonuna kadar yaşarsınız biz de bunu yaptık. İlk olimpiyatımı madalya ile kapatmak isterdim, muhteşem olurdu, olmadı ama benden başka hayal edenler de vardı bu sefer onlar aldı. Madalya almak kolay değil ama tekrar deneyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

''KENDİMİ KONTROL ETMEKTE ZORLANIYORUM''

Maçlarda çok heyecanlı olduğunu aktaran Santarelli, "Maçlarda kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum, neredeyse oyuna karışıyorum. Maçı çok terlemiş ve yorgun bitiriyorum. Orada olmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şey. Açıkçası Türkiye heyecanımı yaşayabildiğim çok uygun bir ülke." ifadelerini kullandı.