SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor’un ‘Birlik ve beraberlik şölenine’ katıldı

Rize’de Çaykur Rizespor’un düzenlediği ‘Anzer Yaylası Birlik ve Beraberlik Şöleni’ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun katılımıyla sona erdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor’un ‘Birlik ve beraberlik şölenine’ katıldı
Berker İşleyen

Eşsiz doğasıyla bilinen Anzer Yaylası, bu yıl da müzik, spor ve toplumsal dayanışma temalı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yaylada bir araya gelen vatandaşlar, sahne alan sanatçılar eşliğinde horon oynadı, tulum ve kemençe eşliğinde şenlik havası yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren yaylaya ulaşan katılımcılar, gün boyu konserler, halk oyunları ve sosyal etkinliklerle ağırlandı. İki günlük program kapsamında sahneye çıkan sanatçılar şölen coşkusunu zirveye taşıdı. Şenlikte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve yüzlerde katılımcı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut’un misafiri oldu.

Etkinlikte konuşan ve aslen Trabzonlu olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Trabzon ile Rize’nin yakınlığına değinerek "Taraftarlar birlikte maç izlerdi, aramızda sadece bir dere var, komşuyuz. Zaman zaman istemediğimiz olaylar yaşansa da biz hep kardeşiz. İlk kez Anzer Yaylası’na geldim. Doğasıyla, insanıyla çok güzel bir yer. İnşallah tekrar gelmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca konserler etkinliklerle süren şenliğin sonunda Hacıosmanoğlu, Palut ve Turgut, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i renklerine bağladıAnkara Keçiörengücü, Hakan Bilgiç'i renklerine bağladı
Milli yüzücü Bengisu Avcı tarihe geçti!Milli yüzücü Bengisu Avcı tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...

Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...

Rıdvan Dilmen'den ilk maç öncesi Galatasaray için çarpıcı tahmin!

Rıdvan Dilmen'den ilk maç öncesi Galatasaray için çarpıcı tahmin!

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Gece yarısı olanlar oldu! Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçeli...

Yunus Akgün'den transfer kararı! Hepsini reddetti

Yunus Akgün'den transfer kararı! Hepsini reddetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.