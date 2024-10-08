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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli futbolculara villa primi! Tek bir şartı var...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 14:12
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UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız için çok konuşulacak prim iddiası gündemde. Buna göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu prim olarak Bodrum'da kendi şirketinin yaptığı villaları vereceği öne sürüldü. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli futbolculara villa primi! Tek bir şartı var...

UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirilen kamp ile sürdürüyor.

B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden ve topladığı 4 puanla grup lideri olan millilerde hedef önce grup aşamasını lider tamamlamak daha sonrasında ise play-off aşamasını geçerek 2026 Dünya Kupası’na katılmak.

2002’den bu yana bir ilki gerçekleştirmek isteyen millilerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kesenin ağzını açtı.

DÜNYA KUPASI'NA KATILIRSAK HERKESE VİLLA

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Eylül ayında Galler ile berabere kaldığımız mücadele öncesi futbolcularla bir toplantı yapan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılmamız halinde oyunculara villa sözü verdiği iddia edildi.

"25 ADET VİLLA SÖZÜ VERDİ"

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Yaşananları tv100 canlı yayınında anlatan İbrahim Seten, "Hacıosmanoğlu, Galler maçından önce futbolcularla toplantı yapıyor. Dünya Kupası'na katılma primi olarak, kendi müteahhit firmasına ait Bodrum'da yapılacak olan bir siteden oyuncular ve teknik ekibe 25 villa sözü verdi" sözlerini sarf etti.

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