TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'nun bahisçi hakemlerle ilgili açıklamalarının ardından eski hakem Selçuk Dereli'den bomba sözler!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahisçi hakemlerle ilgili açıklamalarının ardından eski hakem Selçuk Dereli, Mynet editörü Cevdet Berker İşleyen'e özel bir röportaj verdi. Dereli'nin kendi hakemlik döneminde ''bize de şike teklif edildi'' sözleri ve yakın zamanda hakemliği bırakmış Cüneyt Çakır hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İşte röportajın tamamı...

MYNET ÖZEL - CEVDET BERKER İŞLEYEN

''BİZE DE ŞİKE TEKLİF EDİLDİ''

Kendi döneminizde hakemler arasında böyle bahis veya etik dışı davranışlara dair söylentiler olur muydu? “Maç manipülasyonu” veya “dış etki” gibi şüpheli durumlarla karşılaştınız mı?

Selçuk Dereli, ''Bununla ilgili konuşulan çok şey oluyordu ama tabi ki bunları biz tespit edemeyiz. Bunları tespit etmesi gereken yargı. Onların tespit etmesi lazım ve gözünün yaşına bakılmadan da, en ağır şekilde cezalandırılmalılar.'' diye söyledi.

Peki hiç bire bir şahit olduğunuz bir buna benzer bir durum ya da bir olay söz konusu olmuş muydu o dönemlerde?

Selçuk Dereli, '' Yani şahit olduğum herhangi bir şey duymadım. Ancak bizim mesela bir yurt dışı maçında bize bu konuyla ilgili bir şike teklifinde bulunulmuştu ve bunu UEFA’ya ve Futbol Federasyonu'na hemen ileterek paylaşmıştık. Bulmaya çalıştılar daha doğrusu. Federasyon başkanımız aradı. Bilgilendirdik ve yetkili kurumlara raporlarımızı verdik zaten ama yani bu

çok ilginç bir şey. Yani burada şimdi bu söylentiler çok kulağımıza geliyordu. Ama şimdi düğmeye basılmış. Bu çok kıymetli, onu söyleyeyim. Kim ne yaptıysa cezasını çekmeli kardeşim, bu işlere kimler karıştıysa çekmeli.'' diyerek konuştu.

''BU İŞİN MEDYA AYAĞI VAR MIDIR? ÜZERİNE GİDİLMELİ...''

Selçuk Dereli, ''Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Bu işin medya ayağına da gidilmeli. Bakın medya ayağı üzerinden de gidilmeli, bunun medya ayağı var mıdır, kimler vardır? Bu işin içinde bazı hakem eskileri var mıdır? Bazı hakem eskileri var mıdır, yok mudur bunlara bakılsın.'' dedi.

CÜNEYT ÇAKIR İDDİALARI! ''NEDEN GÜRCİSTAN'DA MHK BAŞKANLIĞI YAPIYOR?''

Selçuk Dereli, ''Mesela bu ülkede biliyorsunuz 7-8 tane hakemin hakemliği bitirildi. Ferhat Gündoğdu dedi ki, ‘bir an önce bitirmemiz gerekiyordu, onlara maç veremeyiz, bitirmemiz gerekiyordu’ diye bir açıklaması oldu. Hatırlıyor musunuz? Ferhat Gündoğdu, bir önceki MHK başkanı olduğu dönemde geldiğinde, bir an önce bıraktırmamız gerekiyor demişti. Bunlardan bir tanesi de Cüneyt Çakır'dı. İçinde birçok önemli isim vardı. Çıktılar ama açıklama yapmadılar. Cevap bile veremediler. Peki Cüneyt Çakır şimdi nerede? Hakemliğin bitmesine 3 yıl daha vardı. Dünyanın en önde gelen hakemlerinden bir tanesidir. Neden üç yıl öncesinde hakemlikten el çektirildi? Neden el çektirildi? Neden Gürcistan'da MHK Başkanlığı yapıyor? Bir de buna bakmak lazım.

Peki Gürcistan'nın bu işle ilgili enteresan yönü nedir? Dünya futbol bahisinin en çok oynandığı ve spekülasyonların yapıldığı ülke iddiaları var. Doğru mu? Evet. Cüneyt Çakır orada şu an MHK başkanı. Kim ne yaptıysa üzerine gidilmeli. Bakın çok net söylüyorum. Son 5 yıl araştırılmalı, üzerine gidilmeli. Zaten 5 yıl kadar araştırma şeyleri varmış zaman aşımından dolayı. Kim ne yaptıysa cezasını çekmeli, yazıktır. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Hakemlik adına çok üzgünüm. Bir futbol hakemi bu konularla hiçbir zaman anılmamalı. Bunlar olmamalı çünkü gerçekten hakemlik son derece düzgün, dürüst, adil, adaletli şekilde yapılması gereken bir meslek. Üzgünüz yani hakemler olarak üzgünüz onu söyleyeyim.'' ifadelerinde bulundu.

''ARTIK SAHAYA ÇIKIP MAÇ YÖNETEMEZLER''

Peki bu olay aktif mevcut hakemleri nasıl etkiler? Psikolojik anlamda sahaya çıkarken üzerlerinde bir güvensizlik olur mu?

Selçuk Dereli, ''Bu işlere karışmayan hiçbir hakemi etkilemez. Çıkar maçlarını yönetirler. Onlar hiç etkilenmez. Onlar kendileriyle bir kez daha gurur duyarlar ama bu işlere karışan, uzaktan yakından kendi oynamış olan ya da birilerinin ismi üzerinden oynamış olanlar varsa onlar artık yani çıkıp sahada maç yönetemezler. Zaten yönettirilmemeli. Yani zaten Federasyon bununla ilgili önlemini mutlaka alacaktır. Ama çok detaylıca irdelenmesi lazım. Belli kısım araştırılıp, diğerleri araştırılmazsa olmaz. Bunun tüm ayakları ortaya çıkarılmalı, çok net. Bu kötü organizasyonlardan futbol kurtulmalı.'' dedi.

''LİYAKATI ÖNE ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ! ADAMCILIK OLMAMALI...''

Sizce Türk futbolunda “hakemlik mesleği” yeniden nasıl güven kazanır? Bu olaydan sonra genç hakem adaylarına ne tavsiye edersiniz?

Selçuk Dereli, ''Liyakatı öne çıkarmak zorundayız. Adamcılık olmamalı, eş dost, akraba ilişkileriyle bu işler belirlenmemeli. Yeteneğine göre yeniden bir genç kadro oluşturularak yukarıya çok önemli isimleri taşıyabiliriz. Yani hakemden adalet bekleyenler, hakem yetiştirirken de kendileri adil olmalı. Onu söylüyorum, kendileri adaletli olmalı o hakemi yetiştirirken.

Bazı hakemler çok kötü performans gösterip maç almaya devam ediyorlar. Edenler var, iyi maç yönetip maç verilmeyenler de var. Çoğu hakemin de bu isimler yüzünden belki de bu organizasyonlar yüzünden hakemlikleri bitirildi. Hakemlikten el çektirildi, uzaklaştırdı. Hakkı olan maçları yönetemediler belki de. Dolayısıyla böyle bir süreçte birçok insan haksızlığa uğramıştır değil mi? Takımların hakları kaybolmuştur. Futbolcuların hakları kaybolmuştur değil mi? Yani evet, son

derece kötü, bakalım bu nerelere yansıyacak ilgiyle takip ediyorum.'' diyerek sözlerine son verdi.