TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Kayserispor’a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Yukatel Kayserispor ile devam etti.

Yukatel Kayerispor Başkanı Ali Çamlı, Başkan Vekili Nurettin Açıkalın, Asbaşkan Tufan Koç ve Basın Sözcüsü Samet Koç'un ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen eşlik etti.

Büyükekşi, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Futbol Direktörü Murat Duman’dan kulüp hakkında bilgiler aldı. Başkan Çamlı, tesisleri gezdirdiği Büyükekşi'ye yaptıkları çalışmaları anlattı. Ziyarete katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye isminin yer aldığı 38 numaralı Kayserispor forması hediye etti.

