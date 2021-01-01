TFF Başkanı Özdemir: "Ocak ayı sonu itibarıyla ertelenmiş maç kalmayacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçları ocak ayı sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un Yalıçiftlik Tesisleri'ni ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, 2020'nin sağlık yönünden sıkıntılı bir yıl olduğunu, yeni yılda ise salgın sürecini aşılar sayesinde geride bırakmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Futbolseverlerin yeniden tribünlere gelmesi hedeflerini aktaran Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz, sahalarda futbol oynanırken taraftarlarımızı tribünde görmek. Tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor, oyuncular motive olamıyor. Hakemlerimizin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. İnanıyorum ki marttan sonra salgın şartları da uygun olursa hedefimiz seyircili olarak liglerimize devam etmek." diye konuştu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group'un salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını ve kendileriyle daha uzun süre çalışmak istediklerini anlatan Özdemir, 5 ay süren görüşme sonrası anlaşmaya vardıklarını, yapılan ödemeyi de 30 Aralık 2020'de kulüplerin hesaplarına havale ettiklerini hatırlattı.