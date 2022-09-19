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TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

19.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla, diğer şüpheli O.G'nin ise mahkemeden serbest bırakılmasına itiraz etti - İtirazı değerlendiren Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, O.G hakkında üzerine atılı suçlamadan tutuklanması yönündeki talebin reddine, diğer şüpheli C.U. hakkındaki talebin ise kabulüne karar verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.U. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla, diğer şüpheli O.G'nin ise mahkemeden serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazda, olay günü müştekilerin TFF Toplantı Salonu'nda toplantı halinde oldukları esnada, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde binaya hedef alarak tabanca ile birden fazla ateş açtıkları, mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun camını kırarak içeri girdiği belirtildi.

Bir başka merminin toplantı salonunun üst tarafında bulunan başkan odasının camını kırarak duvara isabet ettiği ifade edilen itirazda, diğer merminin ise toplantı salonun üstünde bulunan alüminyum cinsindeki cisme isabet ettiği aktarıldı.

İtirazda, tabanca ile ateş edilen yerin TFF binası olması, olayın gerçekleştiği zamanın mesai saatleri içerisinde olması, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği bölge ve hedef aldıkları binaya yaklaşık 150 metre mesafede olmaları, 3 merminin binaya isabet etmesi ve bu isabetlerin birbirine yakın olması, müştekilerin toplantı halindeyken toplantı yapılan salona mermilerin isabet ettiğini beyan etmesi, şüpheli C.U'nun birden fazla suç kaydının bulunması nedeniyle olayın toplumda infial uyandırma tehlikesinin bulunabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda, şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği mesafe dikkate alındığında müştekilerin isabet alması mutlak ve kaçınılmaz olduğunun vurgulandığı itirazda, mermilerin müştekilere isabet etmemesi sebebiyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı olayda, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunması sebebiyle tutuklanmaları talep edildi.

- Kararın ardından şüpheli tutuklandı

İtirazı değerlendiren Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli O.G hakkında üzerine atılı suçlamadan tutuklanması yönündeki talebin reddine, diğer şüpheli C.U. hakkındaki talebin ise kabulüne karar verdi.

Mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasının ardından ev hapsinde bulunan şüpheli C.U. tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de yapılan silahlı saldırı, Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşmişti.

TFF Merkez Binası'nın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı kata mermi isabet ettiği kaydedilmişti.

Saldırıda yaralanan olmazken ekipler, binada incelemelerde bulunmuş, dere tarafını gören güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alınmıştı.

Daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla, diğer şüpheli O.G'nin ise mahkemeden serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı tff

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