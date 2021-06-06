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TFF, Bursaspor Kulübü başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti

06.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Bursaspor Kulübü başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bursaspor Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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