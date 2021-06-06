TFF, Bursaspor Kulübü başkanlığına seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bursaspor Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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