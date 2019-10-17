TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor’un puanlarını resmen sildi

TFF; Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un 3 puanını resmen sildi. İşte 1. Lig'de güncelenen puan tablosu...

4 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Öte yandan TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:

9. HAFTA

25 Ekim Cuma:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

10. HAFTA

2 Kasım Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)

16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)