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  4. TFF’de 20 milyon liralık iptal! Sponsorluğu sessiz sedasız bitirdiler: Logolar bile kaldırıldı

TFF’de 20 milyon liralık iptal! Sponsorluğu sessiz sedasız bitirdiler: Logolar bile kaldırıldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 11:15
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorları arasında yer alan McDonald’s’ın sponsorluğu fesih edildi. 4 yıllık sponsorluk anlaşması sessiz sedasız iptal edilirken, bedelin yıllık olarak 20 milyon TL’nin üzerinde olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmenin merkezinde ise McDonald’s İsrail’in İsrail askerlerine verdiği desteğe duyulan tepki olduğu dile getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile McDonald’s Türkiye arasında geçen yıl yapılan anlaşmayla erkek ve kadın A Milli Takımlar ile eMilli takım sponsorluğu 2026 yılına kadar uzatılmıştı. Anlaşmayla ilgili düzenlenen imza töreninde McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Milli Takımlar ile olan sponsorluk anlaşmamızı 4 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, önümüzdeki 4 yıl boyunca da hem erkek hem de kadın Milli Takımlarımızı ve eMilli Takımımızı eşit derecede desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Aynı toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de “McDonald’s ile olan güzel birlikteliğimizi sürdürerek sponsorluk anlaşmamızı 4 yıllığına yeniledik” ifadelerini kullandı.

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WEB SİTESİNDE SPORSORLAR ARASINDAN LOGOSU ÇIKARILDI

Ancak Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın aktardığı habere göre, Ana sayfada sponsorların ismi geçerken aralarında McDonald’s Türkiye’nin logosunun olmadığı görüldü.

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Bu gelişmenin merkezinde McDonald’s İsrail’in İsrail askerlerine verdiği desteğe duyulan tepki olduğu dile getirildi. Bu konudaki baskıların artmasıyla McDonald’s Türkiye ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğinin sessiz sedasız bitirildiği iddia edildi. Ayrıca epey süredir bu iptal ile ilgili görüşmelerin sürdüğü de öne sürüldü.

YILLIK BEDEL 20 MİLYON TL

İddia o ki McDonald’s Türkiye’ye Federasyon’dan iş birliğinin sona erdirilmesine ilişkin bir yazı da gönderilmiş. Sonunda iki tarafda sessiz sedasız sponsorluk anlaşmasını sona erdirme kararı almış. McDonald’s ile sona erdirilen sponsorluğun yıllık bedeli 20 milyon TL’nin üzerinde olduğu iddia ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
tff türkiye futbol federasyonu yıllık
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