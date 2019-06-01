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TFF'de Nihat Özdemir tek aday

FUTBOL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için yeterli imza toplayamadığı tespit edildi. Nihat Özdemir, seçime tek aday olarak girecek.

TFF'de Nihat Özdemir tek aday

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Ankara'daki JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini belirtti.

Baykan, "60'ın üzerinde imza toplamış sadece Nihat Özdemir Bey var. Dolayısıyla TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tek başkan adayı Nihat Özdemir'dir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Sağaltıcı nihat özdemir Türkiye Futbol Federasyonu

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