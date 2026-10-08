TFF'de sular durulmuyor: VAR Koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) hakem birimleri ve idari kadrolardaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yeşil sahalarda düdük çalan ve sonrasında MHK bünyesinde VAR Koordinatörlüğü ile atama sorumluluğunu üstlenen eski hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun istifa kararı aldığı bildirildi. Yaşanan bu istifanın, federasyon içerisindeki son dönem yapılanmalarını ve hakem Atama süreçlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

YABANCI EĞİTMENLERE YÖNELİK KARARLARIN ARDINDAN GELDİ

Süper Lig'in 7. haftasında hakem atamaları için MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve İngiliz eğitmenlerin yetkilendirilmesiyle birlikte kurum içindeki dengeler değişmişti. Bu idari karar ve yetki alanlarındaki tartışmaların ardından gelen ayrılık, futbol camiasında yeni bir kriz dalgası olarak değerlendirildi. TFF yönetiminin Uğurlu'dan boşalan VAR koordinatörlüğü ve atama birimi için nasıl bir görevlendirme yapacağı merakla bekleniyor.

YENİ YAPILANMA SÜRECİNDEKİ BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla tetiklenen süreçte peş peşe gelen istifalar ve görev değişiklikleri federasyonu zor durumda bırakmaya devam ediyor. Hem saha içi hakem yönetimi hem de VAR odasındaki operasyonel süreçlerin yabancı eğitmenler ve geçici kurullarla yürütülmeye çalışılması, Türk futbolundaki idari istikrarsızlık tartışmalarını alevlendirdi. TFF'nin yaşanan bu istifalar sonrasında kapsamlı bir kriz yönetimi açıklaması yapması bekleniyor.