TFF'den bahis oynayan 638 oyuncuya ceza!

45 GÜN İLA 12 AY HAK MAHRUMİYETİ

TFF, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki almış olduğu kararlar açıklanmıştır'' denildi.