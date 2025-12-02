SPOR

Nihat Kahveci canlı yayında Tedesco ve En-Nesyri'yi topa tuttu: "Taraftarın çektiği nedir?"

Dün Türkiye'nin gözü Kadıköy'deydi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç John Duran'ın son dakikalarda attığı golle 1-1 berabere bitti. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Tedesco ve En Nesyri'yi topa tuttu. Tedesco'nun bu maçta hayal kırıklığı yarattığını aktaran Kahveci, "Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlandı. Kadıköy'e 1 puan farkla lider gelen Galatasaray, Leroy Sane'nin attığı gol ile öne geçti.

DERBİ 1-1'LİK BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Maçın son dakikalarında baskısını artıran Fenerbahçe ise John Duran'ın golüyle beraberliği yakaldı. Maç 1-1'lik skorla sonuçlanırken, Galatasaray zirvedeki yerini korudu.

"MAÇ SINIFTA KALDI"

Maçın ardından Kontraspor ekranlarında derbiyi yorumlayan Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco ve golcüsü En-Nesyri'yi topa tuttu. "Bugünün kazananı kim?" diye soran Kahveci, "Bir soru sormak istiyorum: Neden? İki takım da berabere kaldı, Galatasaray lider dönüyor. Bugünün kazananı kim? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu? Maç sahanın içindeki harcanan paralara baktığımda ne takımlarda oynayanlar olduğuna baktığımda bize sundukları sınıfta kaldı" dedi.

Galatasaray'ın çok daha fazla mazereti olduğunu aktaran Kahveci, "Muhteşem maç önü koreografiler, kazanırsa lider olacak Fenerbahçe var. Galatasaray taraftarı bence son anda galibiyeti kaçırsalar da 'kötünün iyisi' diyerek mutlu olmalılar. İşin Fenerbahçe taraftarına gelince konuşulacak çok olumsuz şey var. Bir kaç tane sadece olumlu şey var" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN EN OLUMSUZ ŞEKİLDE GELDİĞİ ORTAMDA KAZANMALIYDI"

Kahveci açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Daha derli toplu oynayan Galatasaray, golü de buldu. Sonrasında da gol pozisyonlarına girdi. Galatasaray'da mecburiyetlerden dolayı yapılan değişikliklerden sonra da Fenerbahçe'nin diğer tarafta Duran, Talisca gibi hamleler yapabilme imkanından dolayı 1 puanı aldı. Bence koskoca Fenerbahçe takımı, bu kadar derinlikli bir kadro, Galatasaray'ın en olumsuz şekilde geldiği bir ortamda mutlaka kazanmalıydı.

"FENERBAHÇE'NİN İLK İSABETLİ ŞUTU DAKİKA 88'DE GELDİ"

Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutunun Edson'dan gelmemesi lazımdı. Dakika 88… Böyle maç oynayamaz Fenerbahçe oynamamalı. Uğurcan'ın kucağına gelen Edson'un şutu. Duran, En-Nesyri, Talisca, Asensio var. İlk isabetli şut dakika 88'de geldi. Bu olamaz.

"TEDESCO BENDE BUGÜN PERFORMANS OLARAK HAYAL KIRIKLIĞI"

Puan farkı 4 olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşulurdu. Fenerbahçe'nin bugün özellikle ilk yarıdaki korkan ve çekinen halinde oynamasını izlemeyi beklemezdim. Yediği golde Sane'nin attığı hatalar zinciri. Bu maçta üretmeyen sahada olmayan Nene'yi, Kerem'i, En-Nesyri'yi ikinci yarıya da başlatan Tedesco bende bugün performans olarak hayal kırıklığı.

"EN-NESYRİ'DEN FENERBAÇE TARAFTARLARININ ÇEKTİĞİ NEDİR?"

Biraz daha tempolu bir maç olsaydı, Fenerbahçe futbolu maç öncesi hazırlıkların karşılığında olmadı. Duran bugün puan farkı açtırmayan golü attı. 'Derbi golcüsüyüm' dedi. Bu arada Duran'ın tek ayağı sağlam olsun. İsterse peş peşe 3 kırmızı kart görsün. Duran'ın En-Nesyri'nin önüne yazması lazım. Bu En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarının çektiği nedir? Gol, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında bile çekilmiyor. Bende Fenerbahçe'de sinir bozan bir numara En-Nesyri'dir"

