Derbide attığı cisimle Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı yaralamıştı! Gözaltına alındı: İşte cezası...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray’ın gol sevincinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet eden yabancı cismi fırlatan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alınırken cezası belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kazımcan Karataş

Kazımcan Karataş

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın attığı gol sonrası herkesi korkutan bir olay yaşanmıştı.

Sane'nin golü sonrası gol sevinci için takımarkadaşlarıyla birlikte köşe gönderinin bulunduğu noktaya giden Kazımcan Karataş'a tribünden atılan bir cisim yüzüne isabet ederken oyuncu uzun süre yerde yatmış ve sağlık ekipleri müdahale etmişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Derbide attığı cisimle Galatasaraylı Kazımcan Karataş ı yaralamıştı! Gözaltına alındı: İşte cezası... 1

İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Derbide attığı cisimle Galatasaraylı Kazımcan Karataş ı yaralamıştı! Gözaltına alındı: İşte cezası... 2

Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.

