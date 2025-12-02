Derbide attığı cisimle Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ı yaralamıştı! Gözaltına alındı: İşte cezası...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın attığı gol sonrası herkesi korkutan bir olay yaşanmıştı.

Sane'nin golü sonrası gol sevinci için takımarkadaşlarıyla birlikte köşe gönderinin bulunduğu noktaya giden Kazımcan Karataş'a tribünden atılan bir cisim yüzüne isabet ederken oyuncu uzun süre yerde yatmış ve sağlık ekipleri müdahale etmişti.

Derbi maçının hakemi Yasin Kol'un performansını nasıl buldunuz? SEN DE KATIL Başarılı bir yönetimdi Başarısız bir maç yönetti Kararsızım Faul ve kart tercihleri çok kötüydü Sonuca etki edecek hatalar yapmadı Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı. M.G. bir yıl spor müsabakalarına giremeyecek.