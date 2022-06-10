TFF'den açıklama! Başkanlık için 9 aday var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları sona erdi. 9 isim, adaylık için başvuruda bulundu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir: