SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF'den açıklama! Başkanlık için 9 aday var

TFF'den açıklama! Başkanlık için 9 aday var

10.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 9 ismin adaylık için uygunluğu resmen açıklandı.

TFF'den açıklama! Başkanlık için 9 aday var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları sona erdi. 9 isim, adaylık için başvuruda bulundu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

  1. Ufuk AKÇEKAYA
  2. Ramazan ATAŞ
  3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
  4. Gökhan KIZILTAN
  5. Sedat OLCA
  6. Hayati ÖZGÜL
  7. Ayhan SAĞALTICI
  8. Cemal TARANCI
  9. Hüseyin YANGIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF, tek adayla seçime gidiyor!TFF, tek adayla seçime gidiyor!
Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a sürpriz teklif!Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a sürpriz teklif!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Şenol Güneş'in yeni takımı ağızları açık bıraktı

Şenol Güneş'in yeni takımı ağızları açık bıraktı

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Tarihi skandal! Görüntüleri imha ettiler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.