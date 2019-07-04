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TFF, U21 Ligi’nin kaldırıldığını açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

TFF, Türk futboluna beklenen katkıyı sağlamadığı için U21 Ligi'nin resmen kaldırıldığını açıkladı.

TFF, U21 Ligi’nin kaldırıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tff u21 Futbol

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Altyapı bıttı hayırlı olsun
Alttan hiç genç oyuncu çıkmasın bravo!!! Türkiye'de futbolu bitirdiniz.
Gs çakıp geçtiği içindir U21 de
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