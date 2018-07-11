TFF'den Cüneyt Çakır'a moral ziyareti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la kamp yaptıkları otelde bir araya gelerek karşılaşma öncesinde başarı dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.

