TFF'den derbi sonrası Yasin Kol hamlesi! Ertesi günü görev verildi, herkes şaşkına döndü

Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki kararlarıyla gündem olan hakem Yasin Kol, eleştirilerin ardından bu kez VAR’da görev aldı. Kol, Sarıyer-Sakaryaspor maçında kritik bir pozisyonda devreye girerek 90+7’de atılan golü ceza sahasına erken giriş nedeniyle iptal ettirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbide düdüğü Yasin Kol çalmıştı. Karşılaşma boyunca verdiği kararlarla büyük tartışma yaratan Yasin Kol, maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

YASİN KOL’A DERBİ SONRASI YENİ GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmalı derbinin hemen ardından Yasin Kol’a yeni bir görev verdi. Deneyimli hakem, bu kez Trendyol 1. Lig’de VAR hakemi olarak atandı.

SARIYER–SAKARYASPOR MAÇINDA VAR’DAYDI

Yasin Kol, Sakaryaspor’un deplasmanda Sarıyer’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yaptı. Maçın son dakikalarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Sarıyer, 90+7. dakikada penaltı kazandı ve dönen topu tamamlayarak ağlara gönderdi. Ancak Yasin Kol’un VAR uyarısı sonrası, vuruş öncesi ceza sahasına erken girildiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

