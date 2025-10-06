TFF'den derbi sonrası Yasin Kol hamlesi! Ertesi günü görev verildi, herkes şaşkına döndü

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbide düdüğü Yasin Kol çalmıştı. Karşılaşma boyunca verdiği kararlarla büyük tartışma yaratan Yasin Kol, maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşti.

YASİN KOL’A DERBİ SONRASI YENİ GÖREV

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmalı derbinin hemen ardından Yasin Kol’a yeni bir görev verdi. Deneyimli hakem, bu kez Trendyol 1. Lig’de VAR hakemi olarak atandı.

SARIYER–SAKARYASPOR MAÇINDA VAR’DAYDI

Yasin Kol, Sakaryaspor’un deplasmanda Sarıyer’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yaptı. Maçın son dakikalarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Sarıyer, 90+7. dakikada penaltı kazandı ve dönen topu tamamlayarak ağlara gönderdi. Ancak Yasin Kol’un VAR uyarısı sonrası, vuruş öncesi ceza sahasına erken girildiği gerekçesiyle gol iptal edildi.