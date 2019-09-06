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TFF'den Fatih Terim cezasıyla ilgili 19.05 açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

TFF'den son dakika Fatih Terim cezasıyla ilgili açıklama geldi. TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "19.05" tartışmalarıyla ilgili "Topluma izah edilmelidir" dedi.

TFF'den Fatih Terim cezasıyla ilgili 19.05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adlığı 4 maç men cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bahçıvan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Açıklamanın saat 19.05'te yapılması topluma izah edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

erdal


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tff galatsaray fatih terim ceza

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