TFF'den Fatih Terim cezasıyla ilgili 19.05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adlığı 4 maç men cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Bahçıvan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Açıklamanın saat 19.05'te yapılması topluma izah edilmelidir" ifadelerine yer verdi.
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