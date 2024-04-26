TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı cezasına indirim!

TFF, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaştıkları Süper Kupa maçından çekilmesine yönelik cezayı güncelledi.
Fenerbahçe'nin 3-0'lık yenilgisi onandı. Bunun yanında 4 milyon TL'lik para cezası 400 Bin TL'ye düşürdü.
Açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.04.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Doğukan Şenol ile Av. Ali Topuz'un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,