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TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı cezasına indirim!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 18:34
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TFF, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçı için verilen 4 Milyon TL'lik para cezasını 400 Bin TL'ye düşürdü. Bu indirimin yanında 3-0'lık hükmen mağlubiyet kararı da onandı.

TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı cezasına indirim!

TFF, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaştıkları Süper Kupa maçından çekilmesine yönelik cezayı güncelledi.

HÜKMEN YENİLGİ KESİNLEŞTİ

Fenerbahçe'nin 3-0'lık yenilgisi onandı. Bunun yanında 4 milyon TL'lik para cezası 400 Bin TL'ye düşürdü.

Açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.04.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Doğukan Şenol ile Av. Ali Topuz'un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

  • FDT'nin 35/1. maddesi uyarınca (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) verilen 4.000.000,00 TL para cezasının; fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek, ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına, karar verilmiştir.
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