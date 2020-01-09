SPOR
  4. TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' itirazına cevap!

TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' itirazına cevap!

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:24 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Takım Harcama Limiti'ne itiraz ettiğini ve incelemenin devam edeceğini duyurdu.

TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' itirazına cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun her iki kulübün takım harcama limitine ilişkin kararına itirazlarını incelediğini ve dosyada incelemenin devam etmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Rodallega'dan G.Saray'a öneri Rodallega'dan G.Saray'a öneri
Sahadaki kavgayı polis ateş açarak durdurduSahadaki kavgayı polis ateş açarak durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff Fenerbahçe Beşiktaş harcama limiti açıklama

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şike davasında karar bozma gerekçesi açıklandı

Şike davasında karar bozma gerekçesi açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

En bomba futbol sözleri!

En bomba futbol sözleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' itirazına cevap!

TFF'den 'limit' itirazına cevap!

Rodallega'dan Galatasaray'a transfer önerisi

Rodallega'dan G.Saray'a öneri

Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı!

Sahadaki kavgayı polis ateş açarak durdurdu

Futbolda şike davasında 'usul'den bozma kararının gerekçesi açıklandı

Şike davasında karar bozma gerekçesi açıklandı

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz

Hamit Altıntop: Biz Ronaldo'yu da beğenmeyiz!

TFF'den 8 kulübe 3'er puan silme cezası

TFF'den 8 kulübe 3'er puan silme cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.