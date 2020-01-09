TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' itirazına cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun her iki kulübün takım harcama limitine ilişkin kararına itirazlarını incelediğini ve dosyada incelemenin devam etmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,
karar verilmiştir."
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