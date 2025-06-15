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TFF'den futbolculara kötü haber! Yapılan itirazlar oy birliği ile reddedildi

TFF Tahkim Kurulu, futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik yapılan itirazları reddettiği duyurdu.

TFF'den futbolculara kötü haber! Yapılan itirazlar oy birliği ile reddedildi
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, geçtiğimiz aylarda aldığı karara yönelik yapılan itirazları reddetti.

OYUNCULARA KÖTÜ HABER

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün 2. Lig futbolcu uygunluğunda, futbolcular Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Kucık, Berkay Çakır, Fikret Topaloğlu, Gürcan Gözüm, Hakan Olkan, Murat Şimşek, Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Serhan Yılmaz ve Yusuf Orhan'ın da 3. Lig futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazları oy birliğiyle reddetti.

NE OLMUŞTU?

TFF, 14 Mayıs'ta yayımladığı futbolcu uygunluğu talimatnamesinde 2. Lig'deki kulüplerin 31 Aralık 2004 ve öncesinde doğmuş en fazla 25 futbolcuyu tescil ettirebileceğini, 3. Lig'deki kulüplerin ise 31 Aralık 2000'den önce doğmuş en fazla 5 futbolcuyu tescil ettirebileceğini duyurmuştu.

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