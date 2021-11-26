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TFF'den Galatasaray'a mesaj

26.11.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Marsilya'yı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantileyen Galatasaray'ı tebrik mesajı yayınladı.

TFF'den Galatasaray'a mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulu ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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