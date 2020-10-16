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TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup'ta sıfır puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor'a 3 puan silme cezası geldi.

TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1.Lig'den Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2.Lig'den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

(İHA)

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