TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1.Lig'den Ankaraspor ve Eskişehirspor, Misli.com 2.Lig'den Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.
(İHA)
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Vedat Muriqi'ten İbrahimovic sözleri!
Galatasaray'da Omar'ın alternatifi bulundu!
G.Saray'da başkanlığa bir aday daha!
Beşiktaş'a tazminat şoku!
İşte Perotti'nin son durumu
Simon Falette hırsıyla dikkat çekiyor
'Yeni bir döneme gidiyoruz'
'İlk 60 dakika çok iyi oynadık'
Şenol Güneş: Kazanmalıydık, üzgünüz
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
'Ben hayatım boyunca pes etmedim'
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
Okuyucu Yorumları 0 yorum