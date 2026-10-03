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Galatasaray'da Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan kararı

Galatasaray'ın deneyimli futbolcuları İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın daha fazla süre alma talebine teknik direktör Okan Buruk olumlu yaklaştı. Başarılı çalıştırıcı, milli aranın ardından özellikle orta saha rotasyonunda bu iki oyuncuya daha fazla şans vermeyi planlıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan kararı
Emre Şen

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, takımın tecrübeli isimlerinin taleplerini dikkate alarak yeni bir planlama yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da daha fazla sahada olmak istediklerini teknik ekibe ileten İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın bu talebi teknik heyetten karşılık buldu.

ORTA SAHA ROTASYONU GENİŞLİYOR

Galatasaray da Okan Buruk tan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan kararı 1

Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuların bu isteklerine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Özellikle milli aranın ardından lig ve Avrupa fikstürünün yoğunlaşacak olması nedeniyle, Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan'a daha fazla forma şansı tanımayı planladığı belirtildi.

TECRÜBELİ İSİMLERDEN BEKLENTİ BÜYÜK

Galatasaray da Okan Buruk tan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan kararı 2

Takımın tecrübeli ayaklarının performansından ve bu rekabetçi yaklaşımından memnun olan teknik heyet, önümüzdeki süreçte hem İlkay Gündoğan'ı hem de Kaan Ayhan'ı ilk 11 planlamalarında daha aktif olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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