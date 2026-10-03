Galatasaray'da Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan kararı

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, takımın tecrübeli isimlerinin taleplerini dikkate alarak yeni bir planlama yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da daha fazla sahada olmak istediklerini teknik ekibe ileten İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın bu talebi teknik heyetten karşılık buldu.

ORTA SAHA ROTASYONU GENİŞLİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuların bu isteklerine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Özellikle milli aranın ardından lig ve Avrupa fikstürünün yoğunlaşacak olması nedeniyle, Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan'a daha fazla forma şansı tanımayı planladığı belirtildi.

TECRÜBELİ İSİMLERDEN BEKLENTİ BÜYÜK

Takımın tecrübeli ayaklarının performansından ve bu rekabetçi yaklaşımından memnun olan teknik heyet, önümüzdeki süreçte hem İlkay Gündoğan'ı hem de Kaan Ayhan'ı ilk 11 planlamalarında daha aktif olarak değerlendirmeyi hedefliyor.