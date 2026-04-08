SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'den 'Mircea Lucescu' kararı! Bu hafta uygulanıyor...

TFF, Mircea Lucescu’nun vefatı dolayısıyla 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'den 'Mircea Lucescu' kararı! Bu hafta uygulanıyor...
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran ve Türk sporunda silinmez izler bırakan efsane teknik adam Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine anlamlı bir karar aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

TFF den Mircea Lucescu kararı! Bu hafta uygulanıyor... 1

TFF'den açıklama:

"Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."

TÜRK KULÜPLERİ ONU UNUTMADI!

TFF den Mircea Lucescu kararı! Bu hafta uygulanıyor... 2

Türk Futboluna kattıkları ve yaşadığı başarılı sezonlar anısına Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından başsağlığı mesajları yayınlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Mircea Lucescu tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.