TFF'den 'Mircea Lucescu' kararı! Bu hafta uygulanıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran ve Türk sporunda silinmez izler bırakan efsane teknik adam Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine anlamlı bir karar aldı.
TFF'den açıklama:
"Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir."
Türk Futboluna kattıkları ve yaşadığı başarılı sezonlar anısına Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından başsağlığı mesajları yayınlanmıştı.
