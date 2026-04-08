İsrailli Bakan "Kaçamayacaksın" diyerek tehdit etmişti! Ziyech’ten tokat gibi yanıt geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla uluslararası gündeme oturdu. Filistinli esirlere yönelik "idam yasasını" eleştiren Ziyech, kendisine yönelik açık tehditlerde bulunan İsrailli bakana, "Siyonizmden korkmuyoruz" sözleriyle meydan okudu.

İşte iki isim arasında ipleri koparan o sürecin tüm detayları...

TARTIŞMALI İDAM YASASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli mahkumlar için idam cezasını öngören yasa tasarısını 48 red oyuna karşı 62 oyla kabul etti. Yasanın en büyük destekçisi olan aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, kararı kutladığı bir fotoğraf karesiyle birlikte Filistinli anneleri hedef alan sert ifadeler kullandı. Şu an Fas ekibi Wydad Casablanca forması giyen Ziyech, Ben-Gvir’in bu paylaşımını alıntılayarak; "Bu kez de yeni yasanın kabul edilmesinin sadece meşru müdafaa olduğunu mu iddia edecek?" sorusunu sordu.

BAKAN BEN-GVIR’DEN AÇIK TEHDİT: "ZİYECH KAÇAMAYACAK!"

Yıldız futbolcunun bu eleştirisi üzerine çılgına dönen Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden Ziyech’i hedef gösterdi. Ziyech’e "antisemitik" suçlaması yönelten İsrailli Bakan; "İsrail artık düşmanlarına karşı temkinli davranmayacak. Tüm silahlı kişilere idam cezasını uygulayacağız ve Ziyech ile tüm antisemitikler bundan kaçamayacak" sözleriyle tecrübeli oyuncuyu açıkça tehdit etti.

ZIYECH’TEN GERİ ADIM YOK: "KORKMUYORUZ!"

Kendisine yönelik "kaçamayacak" tehdidine sessiz kalmayan Hakim Ziyech, duruşundan taviz vermedi. Sosyal medya hesabından kısa ve öz bir paylaşım yapan Faslı yıldız, "Siyonizmden korkmuyoruz" ifadesini kullanarak Ben-Gvir’e tokat gibi bir yanıt verdi. Ziyech'in bu cesur çıkışı, özellikle Orta Doğu ve Türkiye'deki spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.