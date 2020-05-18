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TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

TFF, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için resmi sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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