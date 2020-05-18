TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Tüm takım koronavirüs testinde
Radamel Falcao'nun büyük heyecanı
Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı
F.Bahçe'de ikinci transfer bombası!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Dümeni o isme bırakıyor! Tarihte 3. kez...
İşte Damien Comolli'nin yeni adresi!
Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...
Trabzonsporluları ayağa kaldırdı
Ibrahimovic'in yeni adresini açıkladı!
Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!
Almanya liginde gol düellosu!
Takımı almak üzereyim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum