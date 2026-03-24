TFF'den olası Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama! "Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak"

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçını evinde oynayamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. UEFA Avrupa Ligi finalinin bu tarihle çakışması sebebiyle farklı bir stadyuma geçme durumu olan Beşiktaş'a TFF Başkan yardımcısı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi.

Burak Kavuncu

Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile eşleşen Beşiktaş turu geçmesi halinde yarı finalde Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. Yarı final aşamasında Tüpraş Stadyumu'nda oynamasının önünde UEFA engeli bulunuyordu. Konuya dair TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR MAĞDURİYETİ OLACAK"

HT Spor ekranlarında konuşan TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: "20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık. Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız."

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde ev sahibi olmasına rağmen maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynayamayacak.

20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali nedeniyle UEFA, stadyumu bir hafta önceden teslim almak istiyor. Bu tarih ise Türkiye Kupası yarı final haftasıyla çakışıyor.

Kura çekiminin ardından TFF ile Beşiktaş arasında yarı finalin oynanacağı stat konusunda görüşmeler başladı. Beşiktaş'ın tercihini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan yana kullanması bekleniyor.

TFF'YE BAŞVURULMUŞTU!

Gazeteci Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçın daha erken bir tarihe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlıların yarı finale kalması durumunda karşılaşmanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı bahisten tutuklu Süper Lig futbolcusu tahliye edildi!Yasa dışı bahisten tutuklu Süper Lig futbolcusu tahliye edildi!
Pascal Nouma'dan flaş Türkiye-Romanya tahmini!Pascal Nouma'dan flaş Türkiye-Romanya tahmini!

En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

Akaryakıta zam geldi: Tabelalarda değişim var

