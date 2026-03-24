TFF'den olası Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama! "Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak"

Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile eşleşen Beşiktaş turu geçmesi halinde yarı finalde Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. Yarı final aşamasında Tüpraş Stadyumu'nda oynamasının önünde UEFA engeli bulunuyordu. Konuya dair TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR MAĞDURİYETİ OLACAK"

HT Spor ekranlarında konuşan TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: "20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık. Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız."

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde ev sahibi olmasına rağmen maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynayamayacak.

20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali nedeniyle UEFA, stadyumu bir hafta önceden teslim almak istiyor. Bu tarih ise Türkiye Kupası yarı final haftasıyla çakışıyor.

Kura çekiminin ardından TFF ile Beşiktaş arasında yarı finalin oynanacağı stat konusunda görüşmeler başladı. Beşiktaş'ın tercihini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan yana kullanması bekleniyor.

TFF'YE BAŞVURULMUŞTU!

Gazeteci Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçın daha erken bir tarihe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlıların yarı finale kalması durumunda karşılaşmanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.