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TFF'den Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler'e tebrik mesajı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 09:26
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Türkiye Futbol Federasyonu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Güler'i ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan'ı tebrik etti.

TFF'den Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler'e tebrik mesajı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan için tebrik mesajı paylaştı.

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın oyuncularından Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece ilk kez bir A Millî futbolcumuz kulüpler düzeyinde en üst organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanırken, millî oyuncumuz da kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Aynı zamanda Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen A Millî Takımımızın oyuncularından Salih Özcan'ı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

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