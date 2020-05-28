TFF'den Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için açıklama!

Devletimiz ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde dünyadaki uygulamalara da bakarak insan sağlığı önceliğinden hareketle ve her türlü ihtimal düşünülerek kalan maçların oynanarak tamamlanması için Federasyonumuzca büyük çaba gösterilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, futbola dönüş için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. 'Küme düşme kaldırılsın' önerisi reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri de açıklandı. Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.

Bu kapsamda Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması ve kulüplerimizin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1- Federasyonumuz ve 18 Süper Lig Kulübünün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır.

2 - TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır.