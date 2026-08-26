TFF'den Türkiye Kupası için flaş karar! A takım listesinde olmayan isimlere vize çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerini yakından ilgilendiren kritik bir kural esnetmesine gitti. Federasyondan yapılan açıklamada, kulüplerin lig için A takım kadro listesine bildiremediği Türkiye A Milli Takım uygunluğu bulunan yerli ve yabancı futbolcularını Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceği duyuruldu.

SÜPER LİG VE 1. LİG İÇİN YABANCI KURALLARI

TFF tarafından açıklanan geçici maddede, kupa maçlarında kadroya yazılacak yabancı oyuncular için belirlenen şartlar şu şekilde sıralandı:

Trendyol Süper Lig: Kulüpler tarafından Türkiye Kupası müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecek.

Trendyol 1. Lig: Kulüpler müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu dahil edebilecek. Müsabaka esnasında ise sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurulabilecek.

26 AĞUSTOS 2026 TARİHİ BAZ ALINACAK

Alınan kararda tarih sınırına vurgu yapan federasyon, bu esnekliğin yalnızca mevcut sözleşmeli oyuncuları kapsayacağını belirtti.

Açıklamada, söz konusu geçici maddenin Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kadrosunda bulundurduğu ve yürürlükte sözleşmesi devam eden futbolcuları için geçerli olacağı kaydedildi.