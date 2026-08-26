Mauro Icardi'nin futbol kariyeri tehlikeye girdi!

Galatasaray'a 2022-23 sezonunda katılan ve sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Mauro Icardi, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı. Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncularından biri olarak kulübe veda eden Arjantinli yıldızın geleceği futbol kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

ARJANTİN BASINI: "KARİYERİ BÜYÜK BİR BELİRSİZLİKTE"

Arjantin basını, 17 Temmuz’da Galatasaray’dan ayrılığı resmiyet kazanan yıldız golcünün aradan geçen zamana rağmen kulüpsüz kalmasını mercek altına aldı.

Haberde, "Ayrılığın üzerinden bir ay bir hafta geçmesine rağmen Arjantinli forvet hala kimseyle sözleşme imzalamadı. Kariyeri, nasıl bir yol izleyeceği kimsenin bilmediği büyük bir belirsizliğe girdi. Bu belirsizliğin, China Suárez ile olan ilişkisini de olumsuz etkileyebileceği, hatta tehlikeye atabileceği konuşuluyor" ifadelerine yer verildi.

"YETENEĞİNDEN ŞÜPHE YOK AMA SORUN ÇIKARMASINDAN KORKUYORLAR"

Yıldız futbolcunun transfer piyasasında tercih edilmemesinin nedenlerine de değinilen haberde, saha dışı çalkantıların transferin önüne geçtiği vurgulandı.

Arjantin medyasında yer alan analizde, "Kimse onun yeteneğinden veya ne kadar korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor. Ancak kulüpler, saha dışında sorun yaratmasından korktukları için onu pas geçmeyi ve transfer etmekten kaçınmayı tercih ediyorlar" değerlendirmesi yapıldı.