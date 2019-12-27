SPOR
  4. TFF'den VAR kayıtları açıklaması

TFF'den VAR kayıtları açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtları açıklanmalı çağrısı üzerine yazılı açıklama yaptı. İşte TFF'nin açıklaması...

Türkiye Futbol Federasyonu, başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün "VAR kayıtları açıklanmalı" çağrısı üzerine açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılamayacağı duyuruldu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulamaya konulmuştur.

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

2324

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi için karar verildiFatih Terim ve Ahmet Nur Çebi için karar verildi
Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe VAR

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu imzayı attı

Beşiktaş'ta çifte şok

Beşiktaş'ta çifte şok

Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş yolunda

Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş yolunda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sivas 90+7'de hayat buldu

Sivas 90+7'de hayat buldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Trabzon'da kazanan çıkmadı

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Okuyucu Yorumları 17 yorum
O zaman mahkemeye bekleriz
yusuf yusufff
lan susun lan. zevk bırakmadınız insanlarda lanet olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF'den VAR kayıtları açıklaması

TFF'den VAR kayıtları açıklaması

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi için karar verildi

Süper Lig maçları bu hafta şifresiz izlenebilecek

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Mehmet Sepil: VAR kayıtlarını görüşmeye zamanımız yetmedi

Mehmet Sepil'den VAR kayıtları açıklaması

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Hulk'tan Süper Lig'e transfer mesajı: Beni alın!

Dünyaca ünlü yıldızdan transfer mesajı: Beni alın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.