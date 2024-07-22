TFF'den yabancı kuralı sonrası bir hamle daha! 'Mavi Kart' uygulaması kalkıyor! Kerem Demirbay ve Zaynutdinov gibi isimlere kötü haber...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan radikal kararlar alınmaya devam ediyor. Yabancı sınırını genişletmesinin ardından 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Yeni yabancı kuralıyla birlikte Bahtiyar Zaynutdinov ve Kerem Demirbay gibi isimler, bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karar göre Süper Lig’de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak. Ortaya çıkan yeni kural sonrası takımlar transfer politikalarında yeni hamleler yapacak.