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  4. TFF duyurdu! Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçları ertelendi

TFF duyurdu! Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçları ertelendi

16.08.2024 16:14
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçları erteledi.

TFF duyurdu! Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçları ertelendi

TFF'den yapılan açıklamada, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü'müz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir." denildi.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen açıklamada, Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının da 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı, kesin programın ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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