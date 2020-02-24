TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Haluk Ulusoy, kişisel Twitter hesabından aslan görseliyle birlikte "Her şeyin sonu vardır. Galatasaray tebrikler" paylaşımı yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Haluk Ulusoy'a sert bir şekilde tepki gösterirken, kısa bir süre sonra hesabın kapatıldığı görüldü.

GALATASARAY, HALUK ULUSOY DÖNEMİNDE 4 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan paylaşımın ardından Galatasaray'ın Haluk Ulusoy'un TFF başkanı olduğu dönemde elde ettiği şampiyonlukları hatırlattı.

Ulusoy, 1997-2004 seneleri arasında TFF başkanlığı yapmış ve Sarı-Kırmızılı ekip 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02 sezonları olmak üzere 4 kez şampiyon olmuştu.

