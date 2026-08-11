TFF Fantezi Lig tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüplerinin katılımıyla gerçekleştiren TFF Fantezi Lig’in tanıtım toplantısı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki lansmana Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF Ar-Ge’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Terzi, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı.

ABDULLAH AYAZ: "TFF OLARAK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN DIŞINDA DEĞİL, TAM MERKEZİNDE YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Türk futbolunun dijital dünyaya açılan kapısı olacak, taraftar deneyimini zenginleştirecek ve kulüplere yeni fırsatlar sunacak çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugünden itibaren; dünyada milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği fantezi futbol deneyimini, artık Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında ligimiz için de başlatıyoruz. Bugün artık spor, dijital dünyanın en güçlü içerik alanlarından biri. Özellikle genç nesiller sporu yalnızca tribünde ya da televizyon ekranında değil; telefonlarında, bilgisayarlarında ve dijital platformlarda deneyimliyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzun bu dönüşümün dışında kalmasını değil, tam da merkezinde yer almasını hedefliyoruz. Bu amaçla TFF Fantezi Lig’ini hayata geçiriyoruz" dedi.