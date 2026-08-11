Galatasaray, Türkiye'de rakiplerine fark attı! Hepsini solladı

Süper Lig devleri finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurmaya devam ederken, Galatasaray açıkladığı kâr rakamıyla rakiplerinden sıyrıldı.

871 MİLYON TL İLE KÂR EDEN TEK KULÜP

Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki 1 yıllık faaliyet raporunu KAP'a sundu. Yapılan bildirimde Galatasaray, söz konusu dönemi 871 milyon TL kâr ile tamamladığını açıkladı. Bu sonuçla birlikte 4 büyük kulüp arasında mali yılı kârla kapatmayı başaran tek kulüp Galatasaray oldu.

RAKİPLER ZARAR AÇIKLADI

Galatasaray'ın kâr açıkladığı dönemde diğer 3 büyük kulübün finansal tabloları ise ekside kaldı. Rakiplerin mali tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Fenerbahçe: 4,18 milyar TL zarar

Trabzonspor: 1,98 milyar TL zarar

Beşiktaş: 1,33 milyar TL zarar