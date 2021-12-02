TFF, Fatih Terim'in 6 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararını onadı.

Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

İşte Tahkim'den yapılan açıklama:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. başkanı Burak Elmas'ın, idareci Rezan Epözdemir'in ve teknik sorumlu Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve E.2021-2022/371 - K.2021-2022/467 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;