SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını verdi

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu kural hatası olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'deki maç tekrarı başvurularını karara bağladı.

Toplantının ardından tekrarı talep edilen maçlarda kural hatası olmadığı ve tekrar taleplerinin reddedildiği belirtildi.

TFF'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe - Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,
2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,
3- 23.11.2019 tarihindeki Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
VAR kayıtları yayınlansın talebiVAR kayıtları yayınlansın talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff Beşiktaş Göztepe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı kararı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Yılın transfer bombası patlıyor

Yılın transfer bombası patlıyor

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

Fatih Terim'den imalı sözler

Fatih Terim'den imalı sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

F.Bahçe'nin konuğu Başakşehir

F.Bahçe'nin konuğu Başakşehir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını verdi

TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçı kararı

Nihat Kahveci: VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım

VAR kayıtları yayınlansın talebi

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş iddia

IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Göztepe-Beşiktaş maçı için karar verildi

Gençlerbirliği'nden flaş ırkçılık açıklaması

G.Birliği'nden ırkçılık açıklaması

Güray Vural'dan flaş penaltı açıklaması

Güray Vural'dan flaş penaltı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.