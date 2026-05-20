Herkes merakla bekliyordu! Tarkan'dan A Milli Takım marşı için açıklama

Tarkan’dan yeni şarkı müjdesi gelirken, gözler yeniden A Milli Takım marşına çevrildi. Megastar, merak edilen iddialara net yanıt verip yeni bir milli takım şarkısı düşünmediğini açıkladı. Deneyimli sanatçının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

4 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandıran A Milli Takım'ın turnuva bestesini hangi sanatçının yapacağı merak konusu olurken, Tarkan'dan yeni bir açıklama geldi.

Megastar Tarkan, stüdyoda çalışırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi.

Önümüzdeki yaz aylarında yeni bir parça çıkaracağını duyuran 53 yaşındaki ünlü sanatçı, bu çalışmanın bir milli takım şarkısı olmadığını özellikle belirtti. Daha önce A Milli Futbol Takımı için 'Bir Oluruz Yolunda' adlı bir şarkıya imza attığını hatırlatan Tarkan, yeni bir şarkı yazma niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında hayranlarına şu sözlerle seslendi:

"Merhabalar canlarım. Biliyorum özleştik. Unutmayın, kalp kalbe karşı. Hep aklımdasınız. Stüdyomda harıl harıl çalışıyorum. Güzellikler geliyor. Önümüzdeki yazımızın daha iyi geçmesine biraz katkım olursa ne mutlu bana."

"YENİSİNİ YAZMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Paylaşımına bir de not ekleyen Tarkan, milli takım şarkısı beklentilerine son noktayı koydu. Tartışmalara önem vermediğini vurgulayan Megastar, "Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. 'Bir Oluruz Yolunda' gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi. Ha, kimileri buna katılır ya da katılmaz, başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür ya da düşünmez; benim şarkım kullanılır ya da kullanılmaz, bu gibi şeylere kafayı hiç yormam" açıklamasını yaptı.

"BAŞARILARIYLA BİZLERİ MUTLU ETSİNLER YETER"

Milli takımın başarısının kendisi için yeterli olacağını belirten Tarkan, "Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsin, gururlandırsın ve tek yürekte buluştursun, yeter bana. Marştı, şarkıydı filan, bunların hepsi küçük bir detay sadece. O gün geldiğinde yazılmış bütün şarkılar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte 'bir olalım' milli takımın yolunda" dedi.

