TFF harekete geçti! 'İngiltere Modeli' ile ağır yaptırım geliyor

Türk futbolunda hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni yaptırımlar için harekete geçtiği iddia edildi. Gazeteci Ahmet Selim Kul, yeni sistemde milyonlarca liralık para cezalarının yanı sıra hak mahrumiyeti cezalarının da gündeme geleceğini duyurdu.

TFF'DEN SERT YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Son dönemde maç öncesi ve sonrasında hakem camiası, MHK ve TFF'ye yönelik yapılan sert açıklamalar federasyonun gündemine taşındı. Özellikle “Bu lig tamamlanmaz” ve benzeri ifadelerin ardından TFF yönetiminin yaptırımları ağırlaştırmak için çalışma başlattığı öne sürüldü.

Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre yeni sistemde İngiltere'deki disiplin modeli örnek alınacak. İngiltere'de benzer açıklamalar için uygulanan yüksek para cezalarının Türkiye'deki sisteme de uyarlanması planlanıyor.

CEZALAR MİLYONLARCA LİRAYA ÇIKACAK

Mevcut sistemde 1-2 milyon TL seviyelerinde uygulanan para cezalarının yeni düzenlemeyle önemli ölçüde artırılması gündemde. Kul, cezaların 10 milyon TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtirken, kesin rakamların henüz netleşmediğini ifade etti.

İngiltere'deki sistemde 250 bin, 500 bin ve 750 bin sterlin seviyelerine ulaşabilen cezaların bulunduğu belirtilirken, Türkiye'de de benzer şekilde yüksek miktarlı yaptırımların uygulanmasının planlandığı aktarıldı.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA ÇİFTE CEZA

Yeni sistemin en dikkat çeken maddelerinden biri ise maç öncesinde yapılan açıklamalar olacak. İddiaya göre hakem, MHK veya TFF'yi hedef alan benzer açıklamaların karşılaşma öncesinde yapılması halinde normal cezanın iki katı uygulanacak.

Para cezalarının yanı sıra hak mahrumiyeti yaptırımlarının da devreye alınması planlanıyor. Böylece yalnızca para cezasını göze alarak sert açıklamalar yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TFF'nin yeni düzenlemeyi kısa süre içerisinde netleştirerek uygulamaya koyması bekleniyor.