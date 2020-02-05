TFF ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı

İSTANBUL (AA) - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birliklerine ilişkin, "Anlaşma kapsamında tüm erkek milli futbol takımlarının sponsorluğunu üstlendik. Sözleşme süresi 3 yıllık dönemi kapsıyor." dedi.

Ateş, DenizBank ile TFF iş birliği anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, 5. kez Avrupa Şampiyonası vizesi alan milli takımı kutladı.

İlk kez bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen, son 12 yılın en fazla puanını toplayan ve iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan milli takımın, Euro 2020 yolunda herkese güven aşıladığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Yolumuz açık, sonu kupa olsun. DenizBank olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemize, insanımıza, kısacası geleceğimize katkı yapacak tüm girişimlerin yanında olduk. Bu bağlamda kitleleri peşinden sürükleyen spora, özellikle de sporun ana finansörü konumundaki futbola desteğimizi aralıksız sürdürdük. 15 yıl önce dünya spor ekonomisinin değeri 50 milyar doların altında iken, bugün 100 milyar doların üzerindedir. Türkiye'de ise büyüklüğü 1 milyar doları bulmuştur. Takımların sadece yayın gelirlerine dahi baktığımızda, 1994'te 30 milyon dolar olan gelir, bugün 500 milyon dolara, yani 17 katına yükselmiş durumdadır. Gelirlerdeki artışın spora yansıması, futbolun sporun dinamosu olarak diğer bütün olimpik ve amatör dalları beslemesi Türk sporuna ve Türk insanının spora eğilimine katkı sunmuştur."